Банк «Кузнецкий» наградили за развитие рынка в интересах бизнеса

18.10.2024 | 13:47

Банк «Кузнецкий» стал лауреатом конкурса Торгово-промышленной палаты РФ «Лучшая банковская программа для МСП» и получил диплом «За активное развитие регионального финансового рынка в интересах бизнеса».

Конкурс проводится в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». В этом году за награды боролись 32 банка из 18 регионов страны, которые представили 113 различных программ и продуктов для МСП.

Главная цель конкурса - стимулирование развития рынка качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса и содействие созданию равных условий конкуренции. Мероприятие проходит при поддержке Совета Федерации и Государственной думы ФС РФ, Банка России, Минэкономразвития России, «Корпорации МСП» и Ассоциации банков России.

Банк «Кузнецкий» представил две программы. Одна из них - кредитный продукт «Зонт» для субъектов МСП с поручительством АО «Корпорация МСП». Для пополнения оборотных средств и других целей на развитие бизнеса предприниматель может получить до 15 миллионов рублей на срок до 60 месяцев.

Еще один инструмент поддержки - пакетный тариф «Рациональный старт», который включает в себя бесплатное открытие и ведение счета, оформление и годовое обслуживание корпоративной карты. Также не взимается плата за прием денежных средств и перечисления как клиентам банка, так и сторонним кредитным организациям.

«Получение столь высокой федеральной награды означает, что наша работа способствует развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Мы и дальше будем создавать выгодные и привлекательные условия облуживания для клиентов», - прокомментировал председатель правления ПАО «Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Председатель Пензенской торгово-промышленной палаты Владимир Подобед отметил: «Признание в указанном конкурсе - лучшее доказательство эффективности работы банка в регионе. Клиенты банка «Кузнецкий» могут рассчитывать на всестороннюю поддержку в получении и использовании различных инструментов для активного развития своего бизнеса в нашей стране и за рубежом. Банк «Кузнецкий» уже долгое время развивается в направлении поддержки участников внешнеэкономической деятельности, за что в предыдущие годы признавался победителем в номинации «За содействие в продвижении экспорта» конкурса «Лучший экспортер года Пензенской области».

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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