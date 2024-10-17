В Госдуме предложили строить школы с защитными помещениями

Проектировать новые здания школ и детских садов необходимо с оборудованными защитными помещениями, особенно в приграничных регионах, считает зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.
С такой инициативой она обратилась к главам МЧС и Минстроя, уточняет «Парламентская газета».
На своих страницах в соцсетях Ольга Занко отметила, что в некоторых школах и садах нет подвальных помещений или они находятся в ненадлежащем состоянии.
«Родителям в приграничных регионах иногда приходится закупать бронепленки для защиты детей самостоятельно. Нужно, чтобы это было предусмотрено по умолчанию. Ко мне приходят обращения по этому вопросу», - пояснила она.
Депутат также предложила на системной основе вводить всероссийские учения в школах и детских садах по действиям в случае воздушной угрозы, в том числе от БПЛА. Запрос отправлен министру просвещения Сергею Кравцову.
«Сейчас в основном системные учения проводятся по другим типам ЧС (пожар, террористические атаки, химатаки)», - уточнила Ольга Занко.
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