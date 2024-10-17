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Общество

В Госдуме предложили строить школы с защитными помещениями

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Проектировать новые здания школ и детских садов необходимо с оборудованными защитными помещениями, особенно в приграничных регионах, считает зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

С такой инициативой она обратилась к главам МЧС и Минстроя, уточняет «Парламентская газета».

На своих страницах в соцсетях Ольга Занко отметила, что в некоторых школах и садах нет подвальных помещений или они находятся в ненадлежащем состоянии.

«Родителям в приграничных регионах иногда приходится закупать бронепленки для защиты детей самостоятельно. Нужно, чтобы это было предусмотрено по умолчанию. Ко мне приходят обращения по этому вопросу», - пояснила она.

Депутат также предложила на системной основе вводить всероссийские учения в школах и детских садах по действиям в случае воздушной угрозы, в том числе от БПЛА. Запрос отправлен министру просвещения Сергею Кравцову.

«Сейчас в основном системные учения проводятся по другим типам ЧС (пожар, террористические атаки, химатаки)», - уточнила Ольга Занко.

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Источник — фото pxhere.com
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