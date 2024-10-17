Россияне описали идеального цифрового помощника

17.10.2024 | 14:25

Идеальный цифровой помощник должен иметь абстрактный образ, быть ровесником пользователя и общаться с ним в сдержанно-уважительном тоне. Это показал опрос россиян, проведенный ВТБ в преддверии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Абсолютное большинство опрошенных (94%) в той или иной степени пользуются цифровыми помощниками. Чаще всего респонденты обращаются к голосовым ассистентам (60%, вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа) или взаимодействуют с помощником посредством текстовых сообщений (44%), сообщили в пресс-службе ВТБ.

Как показал опрос, россияне пока не готовы постоянно использовать помощников в виде каких-либо животных или фантастических предметов - большинство респондентов предпочли бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами (56%). Но около трети опрошенных (28%) выступили за возможность использовать и человекоподобных ассистентов, и помощников в виде животных и предметов.

Почти половина россиян (47%) хотели бы, чтобы им помогала цифровая девушка-ассистент, а мужской digital-образ привлекает только 11% опрошенных. А 42% респондентов выразили желание иметь возможность использовать как первый вариант, так и второй.

Важен для пользователей и возраст помощника: большинство опрошенных (59%) уверены, что он всегда должен быть сверстником клиента; ассистента старшего возраста выбрали бы 19% респондентов, а за более молодого проголосовали 22% опрошенных.

Ценят пользователи и сдержанно-уважительное отношение цифровых ассистентов - за такой базовый тон общения проголосовали 33% респондентов. Порядка четверти опрошенных ждут от помощников автоматического распознавания настроения в зависимости от запроса и ситуации. Примерно столько же пользователей высказались за добродушно-веселый или даже юмористический тон общения. А вот сарказм и едкие реплики помощника выбрали бы только 3% россиян.

«Как показывают наши опросы, свыше 70% жителей России готовы доверить искусственному интеллекту управление своими финансами, почти половина жителей страны (48%) готовы передать технологиям искусственного интеллекта (ИИ) контроль спонтанных покупок, а 44% россиян готовы делегировать ИИ контроль за финансами детей. Все это делает направление по развитию цифровых помощников стратегически важным», - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Опрос ВТБ проводился в июле 2024 года среди 1 500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.