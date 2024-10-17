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Общество

Пензенцы ремонтируют трассу от Ростовской области до Новоазовска

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В ДНР торжественно открыли первые 10 километров трассы Р-280, капитальный ремонт которой ведут специалисты пензенской компании.

Пензенцы ремонтируют трассу от Ростовской области до Новоазовска

Общая протяженность дороги в Крым от границы с Ростовской областью до Новоазовска составляет 37 километров. Ее ремонт должен быть завершен до конца года.

«Спасибо заместителю председателя Правительства РФ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину и главе ДНР Денису Владимировичу Пушилину за то, что доверили пензенским дорожникам эту работу. Уверен, что наши земляки не подведут», - прокомментировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Пензенцы ремонтируют трассу от Ростовской области до Новоазовска

По его словам, более 500 человек, используя 300 единиц техники, добросовестно трудятся в круглосуточном режиме. Они выходят на объекты и в праздники, и в будни.

«Готовность двух оставшихся участков трассы «Новороссия» - порядка 90%. Глава ДНР отметил «невиданные темпы работ» пензенских специалистов», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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