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Общество

Беременных студенток предлагают поддержать выплатами в размере МРОТ

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Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила давать беременным студенткам выплаты в размере минимального размера оплаты труда. С такой просьбой она обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

В документе говорится, что минимальный размер государственной стипендии в России составляет 1 967 рублей. Так, в МГУ для студентов, имеющих только оценки «хорошо», она составляет 2 941 рубль в месяц, в НИУ ВШЭ - 1 998 рублей. В МФТИ студентам, имеющим оценки «хорошо» и «отлично», выплачивают 5 000 рублей.

По мнению депутата, этого недостаточно для женщины, получающей образование и готовящейся стать матерью. Учитывая, что студентки, как правило, молоды и не имеют постоянного источника заработка и собственного жилья, отсутствие материальной поддержки может спровоцировать отказ от рождения ребенка.

«В этой связи мной готовятся изменения в законодательство, в соответствии с которыми обучающаяся в высших и средних учебных заведениях беременная женщина сможет претендовать на выплату пособия по беременности и родам в размере МРОТ, установленного в субъекте РФ ее обучения. Данное право предлагается предоставлять обучающимся при условии получения первого образования в очной форме», - пояснила Яна Лантратова «Известиям».

Она считает, что такая поддержка даст молодым семьям возможность не испытывать страха перед рождением ребенка, а в перспективе может увеличить рождаемость и улучшить демографическую ситуацию в стране.

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Источник — фото pxhere.com
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