В Пензе раскритиковали использование сигнальной ленты в местах разрытий

16.10.2024 | 17:47

Утром в среду, 16 октября, в Пензе проверили места разрытий. Сотрудники администрации города побывали на улицах Пушкина, Бекешской, 8 Марта, Тернопольской, Рахманинова, Собинова, на проспекте Строителей.

На некоторых объектах проверяющие заметили нарушения, например частичное отсутствие ограждений.

«Согласно разрешению на выполнение земляных работ объекты должны быть огорожены по всему периметру, а не локально», - отметил заместитель главы администрации города Ярослав Щигорев.

Кроме того, в некоторых случаях ресурсники используют сигнальную ленту, чтобы огородить опасные участки. Это недопустимо - ямы должны закрывать полноформатные защитные барьеры.

Ярослав Щигорев поручил управлению ЖКХ города нацелить ресурсников на устранение недостатков и своевременное восстановление благоустройства. Организации, срывающие сроки, подлежат привлечению к административной ответственности.

После замены коммуникаций участки, где шли работы, регулярно проверяют чиновники.

Так, с начала 2024-го сотрудники УЖКХ выявили 365 мест, находящихся на гарантийном обслуживании у ресурсников и не соответствующих нормативам. Дефекты на части из них должны были устранить еще в 2023-м.

«В настоящее время ликвидировано 270 просадок. Муниципальные служащие составили 192 протокола в отношении должностных и юридических лиц ресурсоснабжающих организаций, из них 38 касаются неисполнения обязанностей по устранению просадок. В муниципальный бюджет поступило 10,5 млн рублей от оплаты штрафов», - уточнили в мэрии.