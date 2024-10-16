В Пензе хотят увеличить вместимость двух детских лагерей

16.10.2024 | 17:32

В Пензе задумались об увеличении потенциала муниципальных детских оздоровительных лагерей «Строитель» и «Юность». Тема обсуждалась на совещании в городской администрации в среду, 16 октября.

«Вопрос организации детского отдыха в период каникул становится все более актуальным. У нас достаточно желающих оздоровить ребенка, не выезжая за пределы области. Нужно продумать шаги, с помощью которых можно расширить функционал», - отметил глава города Александр Басенко.

Также в Пензе проанализируют возможность приобретения путевок для школьников в лагеря различной направленности (спортивной, краеведческой, исторической) и ведомственной принадлежности, уточнили в мэрии.

«Строитель» и «Юность» - самые популярные места отдыха среди пензенских школьников, подведомственные управлению образования. Нередко, когда путевки туда заканчиваются, родители отказываются от возможности отправить детей в другие оздоровительные учреждения.

В 2024 году в благоустройство «Юности» вложили в общей сложности около 25 млн рублей, там отремонтировали медицинский блок, построили открытый бассейн, возвели еще 2 корпуса.

Что касается «Строителя», то здесь на обновление помещений для проживания детей направили 6,5 млн рублей. Кроме того, заменили осветительные приборы, систему оповещения, привели в порядок спортивную площадку.