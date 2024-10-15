16 октября в Пензенской области будет дождливым и туманным

15.10.2024 | 22:00

16 октября в Пензенской области ожидается облачная погода с небольшими или умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега. Такой прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду и утром местами возможен туман с видимостью 500 метров и менее, за окном окажется -1...+4 градуса. Днем воздух прогреется до +3...+8, а к позднему вечеру столбики термометров снова опустятся до прежних значений.

На протяжении суток будет дуть умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что на этой неделе жителей Пензенского региона ждет осеннее ненастье, которое принесут атмосферные фронты атлантических циклонов.

Предки в этот день смотрели на небо: обилие звезд предвещало сухую осень, а бледная и мутноватая луна - дожди.