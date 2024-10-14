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Общество

В Пензенской области предстоящая неделя будет ненастной

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Синоптики Приволжского УГМС обнародовали прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю. Жителей региона предупредили о грядущем осеннем ненастье.

Его в Сурский край принесут фронты циклонов с Атлантики. Дневные и ночные температуры воздуха продолжат снижаться. В темное время суток прогнозируется -3…+3, в светлое термометры покажут +5…+7 градусов.

Атлантические фронты принесут в область и осадки. Повсеместно пройдут дожди или мокрый снег.

«Выпадение осадков и колебания температуры воздуха станут благоприятным условием образования гололедных явлений, что серьезно осложнит обстановку на дорогах», - предупредили синоптики.

Кроме того, на неделе изменится направление ветра: с юго-востока он развернется на северо-восток. Порывы достигнут 6-10 м/с.

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