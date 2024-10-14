«Термодом» предлагает 5 видов рассрочки на квартиры

14.10.2024 | 16:25

«Термодом» предложил уже 5 видов рассрочки на приобретение квартир в строящихся и сданных домах в Пензе и в Городе Спутнике.

Условия выбора рассрочки зависят от суммы первоначального платежа. Срок варьируется: 3 года, 5 лет либо до ввода дома в эксплуатацию.

«Важно, что в любой момент есть возможность перейти с рассрочки на ипотеку. Это удобно, например, семьям, в которых ожидается пополнение. Клиенты берут квартиру в рассрочку, а после рождения малыша переходят на семейную ипотеку. Предложения действительны для определенного перечня квартир, поэтому стоит поторопиться», - рассказала менеджер отдела продаж Дарья Ерошкина.

Следует отметить, что у «Термодома» есть и предложение по рассрочке для участников специальной военной операции. Более подробно условия описаны на официальном сайте застройщика: https://termodom-pnz.ru/conditions/.

Также узнать подробности можно во всех офисах продаж строительного холдинга лично или по телефону 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.