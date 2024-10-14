Пензенцы опередили соседей по уровню материального благополучия

14.10.2024 | 13:00

Пензенская область за год смогла улучшить свой показатель материального благополучия населения. Данные по итогам 2023 года обнародовали эксперты ria.ru.

В рейтинге регионов РФ по уровню благосостояния граждан Сурский край занял 57-ю строчку из 85, получив 40,34 балла из 100 возможных. По итогам 2022-го у Пензенской области было 32,24 балла.

«При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц», - пояснили эксперты.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий АО (100 баллов), на втором месте - Чукотский АО (99,01 балла).

Соседняя с Пензенской Тамбовская область расположилась ниже в списке - на 59-й строке (38,73 балла), Ульяновская - на 63-й (37,13 балла).

Низкий уровень благосостояния и у других соседей пензенцев: Саратовская область заняла 66-е место (34,57 балла), Республика Мордовия - 70-е (30,86 балла).

Замыкает рейтинг Республика Ингушетия (2,33 балла).