05.10.2024 | 11:43

В России утвержден календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, размещено на сайте Правительства РФ.

Так, согласно документу, новогодние каникулы продлятся 11 дней - с 29 декабря по 8 января. Это больше, чем в 2024-м, когда граждане отдыхали 10 дней (с 30 декабря по 8 января).

Еще один нерабочий день в 2025 году - 8 мая. Это связано с тем, что 23 февраля приходится на воскресенье - выходной перенесли на май. Таким образом, в последний весенний месяц выпадет 8 дней, когда можно забыть о работе: с 1-го по 4-е число и с 8-го по 11-е.

Также 4 выходных подряд у граждан будет летом - с 12 по 15 июня. В ноябре 3 нерабочих дня идут подряд с 2-го по 4-е число.

Важно напомнить, что в этом году россиян ожидает 6-дневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. Выходной с субботы, 2-го числа, переносили на 30 апреля.