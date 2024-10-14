Сетевое издание|18+|Понедельник|14 окт 2024|17:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенского депутата возмутил метод освещения в школе темы СВО

Печать
Telegram

В понедельник, 14 октября, депутат Пензенской городской думы Алексей Суходолов на заседании комиссии, где обсуждалось патриотическое воспитание молодежи, заявил, что не все учителя в школах освещают тему спецоперации одинаково.

По словам депутата, который сам год провел в зоне СВО, в образовательном учреждении, которое посещает его ребенок, один из педагогов подает тему с точки зрения противника.

«Руководство знает, но никаких мер не предпринимает», - подчеркнул Алексей Суходолов.

Он поинтересовался у начальника управления образования Юрия Каленова, отслеживается ли, где учителя берут информацию. «Есть какое-то лекало или каждый по-своему преподносит?» - спросил Суходолов.

Юрий Каленов сообщил, что содержание классных часов находится на контроле заместителя директора по воспитательной работе.

«Мы после [заседания] останемся и проработаем [этот вопрос]», - пообещал Юрий Каленов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте