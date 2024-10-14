Пензенского депутата возмутил метод освещения в школе темы СВО

В понедельник, 14 октября, депутат Пензенской городской думы Алексей Суходолов на заседании комиссии, где обсуждалось патриотическое воспитание молодежи, заявил, что не все учителя в школах освещают тему спецоперации одинаково.
По словам депутата, который сам год провел в зоне СВО, в образовательном учреждении, которое посещает его ребенок, один из педагогов подает тему с точки зрения противника.
«Руководство знает, но никаких мер не предпринимает», - подчеркнул Алексей Суходолов.
Он поинтересовался у начальника управления образования Юрия Каленова, отслеживается ли, где учителя берут информацию. «Есть какое-то лекало или каждый по-своему преподносит?» - спросил Суходолов.
Юрий Каленов сообщил, что содержание классных часов находится на контроле заместителя директора по воспитательной работе.
«Мы после [заседания] останемся и проработаем [этот вопрос]», - пообещал Юрий Каленов.
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