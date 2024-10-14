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Общество

Часть кузнечан остается без отопления из-за аварий на сетях

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В Кузнецке к отоплению подключили 98% жилого фонда. Вопрос подачи ресурса обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 14 октября.

Без тепла остаются 9 многоквартирных домов, в части из них все еще проходит капитальный ремонт, в других ресурс отключили из-за аварии на сетях.

Также отапливаются не все дома барачного типа. Социальные объекты подключены полностью.

«Практически единичный характер носят на данный момент отключения. При наших не самых хороших сетях в общем-то результат удовлетворительный», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

В Пензе, по данным администрации на 19:00 13 октября, к отоплению подключили 80% жилого фонда. Это 2 431 многоквартирный дом. Однако горожане массово жалуются на отсутствие ресурса, холод в квартирах и порывы на сетях.

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