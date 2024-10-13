В Пензе тепло появилось в 70% жилых домов

13.10.2024 | 09:56

В Пензе к отоплению подключили 70% жилого фонда, это 2 104 дома. Такие данные по состоянию на 19:00 субботы, 12 октября, обнародовала городская администрация.

Также батареи нагрелись в 100 объектах здравоохранения (включая все 16 стационаров), 193 - управления образования, 41 - управления культуры, 12 - городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике, 15 - социального управления, 8 - минкульта и 21 - министерства образования.

Уже отапливаются все учреждения минспорта и минтруда.

Пуск тепла в Пензе начали 9 октября. Ресурс поступил в школы, детские сады, другие здания, а также в жилые дома, которые подключены к тем же ЦРП, что и социальные объекты.

В течение 10 дней с момента старта отопительного сезона батареи должны нагреться у всех пензенцев. В этот же срок специалисты проведут регулировку гидравлического и теплового режима.