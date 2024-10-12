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Общество

Психиатр: Справиться со стрессом поможет мытье окна зубной щеткой

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С 7 по 13 октября проходит неделя сохранения психического здоровья. Врач-психиатр Пензенской областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова Ольга Плотникова дала советы, как справиться со стрессом. Ее рекомендации размещены на сайте областного минздрава.

«Разные люди отвечают на стресс по-разному: одни начинают поглощать немыслимое количество пищи, другие совсем теряют аппетит; одни с трудом засыпают ночью, в то время как другие испытывают сонливость даже днем», - отметила врач.

Ольга Плотникова перечислила способы преодоления психотравмирующей ситуации.

Прежде всего следует отвлечься, чтобы подумать о том, как разрешить проблему, не «застревая» в ней. Для этого следует переключить мысли на что-то приятное: отдых, личные достижения, радостное событие.

Снизить субъективную значимость события, вызвавшего стресс, поможет принцип «что ни делается - все к лучшему».

«Следует не держать в себе нахлынувшие чувства и эмоции, вызвавшие стресс, а выплеснуть наружу накопившуюся энергию, занявшись каким-то даже немыслимым делом (например, помыть окно или пол зубной щеткой, протереть чистую посуду), а также спортом (игрой в футбол, волейбол и т. п.)», - рекомендует психиатр.

Стресс вызывает общее напряжение и повышение частоты волн мозговой активности, поэтому необходимо научиться расслабляться, чтобы уменьшить степень возбуждения центральной нервной системы.

Также Ольга Плотникова рекомендовала для стресса и поддержания психического здоровья разумно организовывать работу и быт, учиться говорить «нет», не брать на себя решение слишком многих проблем, тем более чужих. При необходимости следует снизить темп жизни и пересмотреть некоторые позиции.

Полезными будут ежедневные физические упражнения и самомассаж головы, шеи, плеч, ступней.

«Полностью исключить из жизни стрессовые ситуации невозможно, но можно жить и работать так, чтобы минимизировать их последствия и тем самым сохранить здоровье на долгие годы», - резюмировала врач.

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Источник — фото областного минздрава
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