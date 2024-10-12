Пензенцев ждут ночные заморозки и порывистый ветер

12.10.2024 | 15:45

В воскресенье, 13 октября, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Юго-восточный ветер усилится и будет дуть со скоростью 8-13 м/с, а его порывы могут достигать 13-18 м/с.

По прогнозам Приволжского УГМС, ночью температура воздуха будет отрицательной: термометр покажет -1...-6 градусов. Днем потеплеет до +5...+10.

Ранее синоптики сообщили, что температурный режим приобретает осенний характер: в ночные часы - минусовые значения, днем - устойчивый плюс.

В старину считали, что если в этот день выпадет первый снег, то зима настанет еще не скоро. Если же к этому времени все журавли улетели на юг, то она будет ранней и холодной.