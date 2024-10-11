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Общество

Прогноз погоды на выходные: холодно, но без осадков

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В предстоящие выходные погоду в Пензенской области будет определять антициклон. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 12 по 14 октября существенных осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность, так что любителям проводить время на свежем воздухе не придется изменять своим привычкам. Правда, одеться лучше потеплее.

«Температурный режим начнет приобретать осенний характер: в ночные часы - минусовые значения, днем же - устойчивый плюс», - отметила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Уточняется, что в темное время суток столбики уличных термометров могут опуститься до -5 градусов, в днем максимально высокой отметкой станет +10.

В будни на этой неделе регион находился под влиянием циклонического вихря, который принес дожди.

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