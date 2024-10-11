Проект об изменениях на маршруте № 20 проходит экспертизу

11.10.2024 | 14:55

Информация о планируемом переводе маршрута № 20, соединяющего Пензу-I и Барковку, на регулируемый тариф получила официальное подтверждение.

В настоящее время проект соответствующего постановления регионального правительства проходит антикоррупционную экспертизу. Она началась 7 октября и продлится по 14-е число.

Сейчас на маршруте работают микроавтобусы (по данным на конец июля, на линию ежедневно выходили 5 машин - весь имевшийся тогда у перевозчика подвижной состав). Их заменят автобусами среднего класса.

Ранее областное министерство цифрового развития, транспорта и связи заявляло, что изменения запланированы на 2025 год, однако в проекте постановления значится 2024-й.

Если документ будет принят, то он вступит в силу в день его официального опубликования.