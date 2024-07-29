Сетевое издание|18+|Понедельник|29 июл 2024|19:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе назвали срок замены маршруток № 20 автобусами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Маршрут № 20, соединяющий Пензу-I и Барковку, будет обслуживаться не микроавтобусами, а автобусами среднего класса. Правда, не в ближайшее время, как хотелось бы горожанам, а позднее.

Просьбу о замене подвижного состава пользователь Евгений Ф. высказал на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи на минувшей неделе.

Представитель ведомства пояснил, что это муниципальный маршрут регулярных перевозок, в договоре с транспортной компанией, которая на нем работает, значатся именно микроавтобусы.

Сейчас на линию ежедневно выходят 5 машин. Как утверждается, это весь имеющийся у перевозчика подвижной состав.

«Перевод маршрута на обслуживание автобусами среднего класса планируется в 2025 году», - говорится в ответе минцифры.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте