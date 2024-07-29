В Пензе назвали срок замены маршруток № 20 автобусами

29.07.2024 | 16:38

Маршрут № 20, соединяющий Пензу-I и Барковку, будет обслуживаться не микроавтобусами, а автобусами среднего класса. Правда, не в ближайшее время, как хотелось бы горожанам, а позднее.

Просьбу о замене подвижного состава пользователь Евгений Ф. высказал на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи на минувшей неделе.

Представитель ведомства пояснил, что это муниципальный маршрут регулярных перевозок, в договоре с транспортной компанией, которая на нем работает, значатся именно микроавтобусы.

Сейчас на линию ежедневно выходят 5 машин. Как утверждается, это весь имеющийся у перевозчика подвижной состав.

«Перевод маршрута на обслуживание автобусами среднего класса планируется в 2025 году», - говорится в ответе минцифры.