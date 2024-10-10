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Общество

На набережной Суры отмыли абашевских оленей

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Сотрудники парка Белинского привели в порядок арт-объект «Олень и оленята» по мотивам абашевской игрушки, установленный на набережной Суры.

В четверг, 10 октября, в администрации парка сообщили, что за скульптурами ухаживают еженедельно.

Композицию «Олень и оленята» открыли 27 сентября. Новая достопримечательность обошлась в 1,3 млн рублей. Ее покрасили в цвет обожженной глины.

Пензенцы обратили внимание, что постамент у арт-объекта сделан практически вровень с землей. По их мнению, это неудачная идея.

Вскоре после открытия горожане заметили, что фигуры испачканы.

На набережной Суры отмыли абашевских оленей

«Кто-то, видимо, встает на них ногами. Не удивлюсь, если взрослые ставят детей на скульптуру, чтобы сделать фото, а на маленьких оленят дети забираются сами и в процессе пачкают», - предположила пензячка.

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Источник — фото из телеграм-канала парка Белинского
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