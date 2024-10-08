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Глас народа

Пензенцы испачкали грязью оленя и оленят на набережной

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Пензенцы испачкали арт-объект «Олень и оленята», установленный на набережной Суры 27 сентября. На это обратила внимание читательница портала PenzaInform.ru.

«Давно не была в центре города, но слышала о появлении скульптуры по мотивам абашевской игрушки. Сегодня утром оказалась там, решила дойти посмотреть», - начала свой рассказ Ирина М.

Пензенцы испачкали грязью оленя и оленят на набережной

Каково же было разочарование женщины, когда она увидела, что и олень, и оленята уже измазаны грязью.

Пензенцы испачкали грязью оленя и оленят на набережной

«Кто-то, видимо, встает на них ногами. Не удивлюсь, если взрослые ставят детей на скульптуру, чтобы сделать фото, а на маленьких оленят дети забираются сами и в процессе пачкают», - продолжила Ирина.

Пензенцы испачкали грязью оленя и оленят на набережной

По ее мнению, идея сделать постамент таким низким, почти вровень с землей, явно оказалась неудачной. Если бы животные были повыше, ногами бы до них никто не дотянулся.

Пензенцы испачкали грязью оленя и оленят на набережной

«Хорошо еще рога на месте, а то пензенцы могли бы и тут отличиться», - заключила женщина с иронией.

В день открытия арт-объекта заместитель министра культуры и туризма области Ильдар Мавлюдов обратился к горожанам с наставлением: «Чтобы красота долгое время стояла и радовала, бережно относимся к нашим памятникам». Призыв, видимо, остался неуслышанным.

Стоимость новой достопримечательности - 1 млн 395 тыс. рублей. Изготовлением арт-объекта занимался скульптор Максим Кулев. Композицию окрасили в цвет обожженной глины.

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