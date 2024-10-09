Владельцы не спешат продавать «свежие» авто с пробегом

09.10.2024 | 14:27

Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» выяснили, что наибольшая доля перепродаж (60% общего числа) на вторичном рынке приходится на машины старше 12 лет. Наибольший рост перепродаж показывают подержанные легковые авто в возрасте 6-9 лет.

По данным исследования, сегмент относительно новых машин (1-3 года) показал 25%-е снижение на вторичном рынке - с 188,4 тыс. в прошлом году до 141,3 тыс. в нынешнем. Его доля сократилась на 1 п. п. (до 3%). Лидером продаж в этом сегменте стала Lada (46,8 тыс. ед.), следом расположились китайские бренды: Chery (11,3 тыс. ед.), Geely (11 тыс.) и Haval (8,8 тыс.). Корейский бренд Kia занял пятое место (6,6 тыс.).

«На рынке автомобилей с пробегом традиционно сильны автомобили российских марок, и этот тренд едва ли изменится в ближайшее время. Снижение показателей перепродаж в сегменте «новых» машин - в возрасте 1-3 лет, который обычно приходится на гарантийный период, - связано с тем, что владельцы увеличили срок владения автомобилем и машины все дольше держатся в одних руках», - прокомментировала исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

В то же время увеличиваются число перепродаж автомобилей в возрасте 6-9 лет. За 8 месяцев прирост составил 9% в годовом сравнении (с 678,9 тыс. до 737,5 тыс. ед. соответственно), а их доля в структуре вторичного авторынка увеличилась на 3 п. п. (до 18%). Одним из факторов роста продаж в этой категории стали высокие цены на более «свежие» машины.

Основные объемы приходятся на легковые автомобили в возрасте от 10 лет и старше. Всего за 8 месяцев в России было реализовано около 3 млн таких машин.

«Мы видим, что срок владения автомобилем за последнее время вырос до 5-6 лет. Такой тренд сложился в большей степени в условиях высоких цен на новые автомобили. Покупатели, для которых покупка нового авто становится дорогим удовольствием, не готовы быстро расставаться со своим подержанным и проверенным транспортным средством», - отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Тренд на увеличение срока владения автомобилем подтверждается тем, что продажи сокращаются и в группе автомобилей в возрасте 4-5 лет. За 8 месяцев было продано 274,4 тыс. таких авто с пробегом, что на 28% меньше, чем годом ранее (382,7 тыс. ед.). Доля этих машин в структуре вторичного рынка упала в сравнении с прошлым годом на 2 п. п. (до 7%).

В сегменте автомобилей с пробегом возрастом 10-12 лет доля снизилась до 13%, а среди самых «возрастных» - свыше 12 лет - выросла на 5 п. п. (до 60%).