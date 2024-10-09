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Общество

В Городе Спутнике отметили Всероссийский день ходьбы

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Больше 1 200 человек из 30 муниципальных образований приняли участие во Всероссийском дне ходьбы в Городе Спутнике.

Строительный холдинг «Термодом» поддерживает спорт и здоровый образ жизни в разных его проявлениях, поэтому с удовольствием согласился предоставить для массового мероприятия самый большой в Европе амфитеатр у воды и 5-километровую тропу здоровья «Ритм», которая хорошо знакома любителям скандинавской ходьбы.

«Мы старались построить в Спутнике не только квартиры, но и условия для отдыха и спорта, для хорошего здорового образа жизни», - подчеркнул на церемонии открытия генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов.

Предваряло открытие зажигательное танцевальное выступление группы «Созвездие», которая входит в сообщество любителей скандинавской ходьбы «Доброспутники: ЗаХод». Оно открытое, поддерживается «Термодомом» и управляющими компаниями Спутника, вступить может любой желающий по ссылке.

Город Спутник и сам приучает к ходьбе и прогулкам. Даже тем, кто не является сторонником легкой атлетики или ЗОЖ, здесь все равно придется от души походить, чтобы успеть увидеть все живописные места в разное время года.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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