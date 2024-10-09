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Общество

На мосту в районе улицы Галетной заменили сгнившие доски

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Мост над железнодорожными путями в районе улицы Галетной (остановка «Межшкольный учебный комбинат»), вызывавший ужас у тех, кто был вынужден по нему ходить, подремонтировали.

На мосту в районе улицы Галетной заменили сгнившие доски

О том, что конструкцию нужно привести в порядок, ранее написал горожанин в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Он прогибается под ногами, уже весь разваливается, ходить страшно. А зимой скользко и есть огромный риск падения», - сообщил пензенец.

На мосту в районе улицы Галетной заменили сгнившие доски

Мужчина прислал снимки, на которых видно, что доски деревянного настила сгнили, появились зазоры.

На мосту в районе улицы Галетной заменили сгнившие доски

После предания проблемы огласке в дело вмешался транспортный прокурор. После проверки стало ясно, что сооружение действительно опасно, могут пострадать люди.

На мосту в районе улицы Галетной заменили сгнившие доски

«Деревянный настил моста пришел в негодность, уровень электрического освещения не обеспечивал безопасные условия для пешеходов. Выявленные нарушения могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Пензенский транспортный прокурор внес представления руководителям двух предприятий железнодорожного транспорта, отвечающих за содержание пешеходного моста», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

На должностное лицо, допустившее нарушения, наложили штраф. Сгнившие доски на мосту были заменены, а освещение восстановлено.

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