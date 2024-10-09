На мосту в районе улицы Галетной заменили сгнившие доски

09.10.2024 | 21:04

Мост над железнодорожными путями в районе улицы Галетной (остановка «Межшкольный учебный комбинат»), вызывавший ужас у тех, кто был вынужден по нему ходить, подремонтировали.

О том, что конструкцию нужно привести в порядок, ранее написал горожанин в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«Он прогибается под ногами, уже весь разваливается, ходить страшно. А зимой скользко и есть огромный риск падения», - сообщил пензенец.

Мужчина прислал снимки, на которых видно, что доски деревянного настила сгнили, появились зазоры.

После предания проблемы огласке в дело вмешался транспортный прокурор. После проверки стало ясно, что сооружение действительно опасно, могут пострадать люди.

«Деревянный настил моста пришел в негодность, уровень электрического освещения не обеспечивал безопасные условия для пешеходов. Выявленные нарушения могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Пензенский транспортный прокурор внес представления руководителям двух предприятий железнодорожного транспорта, отвечающих за содержание пешеходного моста», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

На должностное лицо, допустившее нарушения, наложили штраф. Сгнившие доски на мосту были заменены, а освещение восстановлено.