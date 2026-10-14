Мошенники активировали схему с уведомлениями от ФССП

Общество

Мошенники активировали схему с уведомлениями от ФССП
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Кибермошенники прибегли к рассылке сообщений от имени Федеральной службы судебных приставов. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства в среду, 14 октября.

Уведомления, содержащие вредоносный вирус, приходят с адреса mail@fssp[.]buzz.

«ФССП России информирует, что не осуществляет массовую рассылку электронных писем гражданам и представителям организаций», - напомнили в пресс-службе.

Наличие задолженности несложно проверить самостоятельно - в банке данных на официальном сайте ведомства и через портал госуслуг.

Рассчитаться с долгами можно также на «Госуслугах» или по квитанции, сформированной на сайте ФССП, в банке.

В начале сентября стало известно о случаях мошенничества с использованием дипфейков. Персонаж со сгенерированным голосом или изображением начальника либо коллеги предупреждает о внеплановой проверке, утечке данных, запросе из органов и требует выполнить указания куратора из регионального УФСБ.

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