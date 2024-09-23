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Глас народа

Ходить страшно: состояние моста на ул. Галетной вызывает опасения

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Состояние моста над железнодорожными путями в районе улицы Галетной (остановка «Межшкольный учебный комбинат») ужасное, пожаловался житель Пензы.

Ходить страшно: состояние моста на ул. Галетной вызывает опасения

«Он прогибается под ногами, уже весь разваливается, ходить страшно. А зимой скользко и есть огромный риск падения», - написал горожанин в редакцию PenzaInform.ru.

Читатель прислал снимки, подтверждающие его слова.

Ходить страшно: состояние моста на ул. Галетной вызывает опасения

На них - подгнившие доски, кое-где провалившиеся, и зазоры между ними.

Ходить страшно: состояние моста на ул. Галетной вызывает опасения

«Просим обратить внимание, по мосту часто ходят дети и пенсионеры», - добавил пензенец.

Ходить страшно: состояние моста на ул. Галетной вызывает опасения

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