Ходить страшно: состояние моста на ул. Галетной вызывает опасения

23.09.2024 | 09:18

Состояние моста над железнодорожными путями в районе улицы Галетной (остановка «Межшкольный учебный комбинат») ужасное, пожаловался житель Пензы.

«Он прогибается под ногами, уже весь разваливается, ходить страшно. А зимой скользко и есть огромный риск падения», - написал горожанин в редакцию PenzaInform.ru.

Читатель прислал снимки, подтверждающие его слова.

На них - подгнившие доски, кое-где провалившиеся, и зазоры между ними.

«Просим обратить внимание, по мосту часто ходят дети и пенсионеры», - добавил пензенец.