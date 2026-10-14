15 октября пензенцев ждет еще один теплый день

В четверг, 15 октября, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на четверг температура опустится до +7...+12 градусов, в отдельных районах ожидается небольшой дождь.

Днем воздух прогреется до +16...+21. В ночь на пятницу будет +4...+9 градусов, преимущественно без осадков.

В народном календаре 15 октября - Куприян и Устинья. Примета гласит: если ветер в этот день дует на север, зима будет мягкой и теплой.