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Общество

Диетолог: По ногтям можно узнать о состоянии здоровья

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По состоянию ногтей можно составить представление о здоровье человека. Об этом «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

По ее словам, чаще всего на ногтях появляются белые пятнышки и черточки. Они могут быть единичными и множественными, крупные и мелкие.

«Чаще всего их появление говорит о дефиците организме человека таких элементов, как цинк, селен и железо», - пояснила врач.

Ломкие и тонкие ногти могут свидетельствовать об анемии - уменьшении содержания гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови. Этот недуг характеризуется нарушением транспорта кислорода и развитием гипоксии.

Лариса Габдулхакова также перечислила еще несколько признаков заболеваний, которые отражаются на ногтях. Так, ребристость ногтевых пластинок чаще всего указывает на дефицит белка, высокие лунки больших пальцев рук говорят о дефиците магния, пожелтение является признаком грибкового поражения, а заусенцы на ногтях появляются при нехватке омега-3️ и жирорастворимых витаминов.

При наличии подобных признаков диетолог рекомендовала не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, чтобы выявить причину.

Кроме того, следует упорядочить и разнообразить рацион. Для восполнения дефицита железа следует есть говяжью печень и мясо. Нехватку белка можно восстановить морепродуктами, яйцами, мясом птиц и животных, а также бобовыми культурами. Справиться с недостатком цинка помогут семена тыквы, а также морепродукты, яйца и мясо. А селен содержится в чесноке и бразильских орехах.

Также Лариса Габдулхакова отметила, что яблочный уксус, киви и специи помогают улучшить усвоение минералов и витаминов.

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Источник — фото pxhere.com
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