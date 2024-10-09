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Общество

Дети пензенских полицейских нарисовали родителей

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В Пензенской области подвели итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

Дети пензенских полицейских нарисовали родителей

В состязании участвовали ребята от 6 до 14 лет, они нарисовали около 40 работ. Оценивала творчество юных художников конкурсная комиссия из полицейских и общественников. Победителей выявили в трех возрастных категориях.

«6-8 лет: Святкина Виктория; 9-11 лет: Правдин Святослав; 12-14 лет: Петерс Иулиания», - сообщили в областном УМВД РФ.

Дети пензенских полицейских нарисовали родителей

Дети пензенских полицейских нарисовали родителей

Впервые в конкурсе приняли участие студенты художественного училища им. К. А. Савицкого, для них подготовили отдельную номинацию, посвященную Году семьи. Победителем стала Арина Голяк.

Дети пензенских полицейских нарисовали родителей

Организаторы выразили детям признательность за их активное участие и пожелали новых творческих побед и достижений.

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Источник — фото областного УМВД РФ
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