Дети пензенских полицейских нарисовали родителей

09.10.2024 | 12:48

В Пензенской области подвели итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

В состязании участвовали ребята от 6 до 14 лет, они нарисовали около 40 работ. Оценивала творчество юных художников конкурсная комиссия из полицейских и общественников. Победителей выявили в трех возрастных категориях.

«6-8 лет: Святкина Виктория; 9-11 лет: Правдин Святослав; 12-14 лет: Петерс Иулиания», - сообщили в областном УМВД РФ.

Впервые в конкурсе приняли участие студенты художественного училища им. К. А. Савицкого, для них подготовили отдельную номинацию, посвященную Году семьи. Победителем стала Арина Голяк.

Организаторы выразили детям признательность за их активное участие и пожелали новых творческих побед и достижений.