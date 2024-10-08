Осенью у пензенцев наблюдается всплеск венерических заболеваний

08.10.2024 | 17:34

В Пензенской области осенью отмечается рост случаев не только ОРВИ, но и венерических заболеваний, которые передаются преимущественно половым путем.

«Да, как это ни грустно сейчас прозвучит, но венерические заболевания действительно являются одной из примет осени. Люди, вернувшиеся из отпусков, нередко привозят с собой целый букет венерических заболеваний: хламидиоз, уреаплазмоз, кандидоз... К сожалению, многие к врачу идут не сразу после появления первых признаков болезни в надежде на то, что «само пройдет». Таким образом получается, что пик последствий летнего сезона приходится именно на осень», - рассказал заведующий дневным дерматовенерологическим стационаром областного центра специализированных видов медпомощи Заури Габараев.

По словам специалиста, при венерическом заболевании ранее обращение к специалистам очень важно. В этом случае вылечить пациента будет проще; кроме того, можно предотвратить развитие осложнений.

«Надо понимать, что человек, как правило, заражается в июле-августе, затем - инкубационный период, а с начала сентября начинается наплыв пациентов. Поэтому ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем. - Прим. ред.) еще часто называют «отпускными болезнями», - добавил врач.

Поводом для обращения к специалистам должны стать любые высыпания на коже, выпадение волос, увеличение лимфоузлов и сомнения в состоянии здоровья своего полового партнера.

«В качестве профилактики я рекомендую только один путь - целомудренный образ жизни и отсутствие беспорядочных половых связей», - отметил Габараев.