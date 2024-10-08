Определена дальнейшая судьба сквера «Семейный»

08.10.2024 | 12:03

В понедельник, 7 октября, жителям микрорайона ГПЗ рассказали о дальнейшей судьбе сквера «Семейный». Будущее зеленой зоны волнует горожан с тех пор, как они узнали, что через нее якобы собираются проложить дорогу.

Председатель гордумы Денис Соболев рассказал пензенцам, что новая дорога снизит интенсивность потока на пересечении улиц Антонова и Измайлова и по просьбам жителей в проект ее строительства внесли изменения. Проезжая часть значительно отодвинута от прогулочной зоны и не затронет зеленые насаждения и детскую площадку.

«По распоряжению губернатора региона территория сквера будет отмежевана и поставлена на кадастровый учет, с тем чтобы объект можно было передать ЦПКиО им. Белинского для обслуживания», - сообщили в думе.

Ранее с пензенцами встречался глава города Александр Басенко. Он объяснял, что на ГПЗ активно возводится новое жилье, нагрузка на дороги растет и, чтобы снизить ее, нужен целый комплекс мероприятий. Среди них - строительство развязки на пересечении Антонова и Измайлова, дороги от Антонова до Измайлова и третий этап реконструкции Антонова.

Также запланировано расширение до 6 полос улицы Измайлова - от новой развязки до моста им. Капашина.