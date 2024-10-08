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Общество

Определена дальнейшая судьба сквера «Семейный»

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В понедельник, 7 октября, жителям микрорайона ГПЗ рассказали о дальнейшей судьбе сквера «Семейный». Будущее зеленой зоны волнует горожан с тех пор, как они узнали, что через нее якобы собираются проложить дорогу.

Определена дальнейшая судьба сквера «Семейный»

Председатель гордумы Денис Соболев рассказал пензенцам, что новая дорога снизит интенсивность потока на пересечении улиц Антонова и Измайлова и по просьбам жителей в проект ее строительства внесли изменения. Проезжая часть значительно отодвинута от прогулочной зоны и не затронет зеленые насаждения и детскую площадку.

«По распоряжению губернатора региона территория сквера будет отмежевана и поставлена на кадастровый учет, с тем чтобы объект можно было передать ЦПКиО им. Белинского для обслуживания», - сообщили в думе.

Определена дальнейшая судьба сквера «Семейный»

Ранее с пензенцами встречался глава города Александр Басенко. Он объяснял, что на ГПЗ активно возводится новое жилье, нагрузка на дороги растет и, чтобы снизить ее, нужен целый комплекс мероприятий. Среди них - строительство развязки на пересечении Антонова и Измайлова, дороги от Антонова до Измайлова и третий этап реконструкции Антонова.

Также запланировано расширение до 6 полос улицы Измайлова - от новой развязки до моста им. Капашина.

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Источник — фото гордумы
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