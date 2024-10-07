Ипотека по рыночной ставке доступна только 11% пензенских семей

07.10.2024 | 10:22

В Пензенской области взять двухкомнатную квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке могут только 11% семей.

Для сравнения: в целом по России по состоянию на сентябрь купить квартиру в кредит могут позволить себе лишь 13,4% семей. Как отметили специалисты, в 2024-м в стране наблюдается заметное снижение темпов и объемов выдачи ипотеки.

В рейтинге регионов России по доступности ипотеки, который составили эксперты ria.ru, Пензенская область заняла 57-е место из 85. Доля семей, которые способны купить жилье по средневзвешенной ставке с учетом действующих программ льготной ипотеки, составила 29,3%.

Такие соседние регионы, как Ульяновская и Саратовская области, находятся выше Пензенской в рейтинге. Первая заняла 45-ю строчку, купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке там могут 12,6% семей, а по льготной - 30,2. Саратовская область - на 46-м месте: 12,4% и 28,2% соответственно.

Мордовия расположилась на 56-й строке с показателями 11,1% и 29,3%. Тамбовская область заняла 68-е место. Только 9,1% семей там способны приобрести жилье в ипотеку по рыночной ставке, льготный кредит могут взять 23,3%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ (39,4% - доля семей, которые могут купить жилье по рыночной процентной ставке, 66,8% - по льготной программе), а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (37,2% и 60,4% соответственно).

Москва расположилась на 66-й строчке (9,7% и 24,5%). На последнем месте - Республика Крым (2,3% и 8,8%).