Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 окт 2024|11:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Роскачестве рассказали о новой уловке мошенников

Печать
Telegram

Мошенники обманывают россиян, создавая в мессенджерах поддельные профили популярных сервисов доставки. Об этом рассказали эксперты Роскачества.

От лица компаний аферисты сообщают пользователям, что на их имя оформлена доставка. Чтобы узнать подробности, нужно перейти по прикрепленной ссылке.

Поверив злоумышленникам, россияне попадают на поддельный сайт сервиса, внешне похожий на официальный, где их просят ввести личные данные.

«Очередной вид мошенничества, направленный скорее на старшее поколение. Здесь главная цель киберпреступников - получить доступ к банковской карте пользователя.

Поэтому мы в очередной раз предупреждаем о том, что нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, тем более если вы не ожидаете никакой доставки», - отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте