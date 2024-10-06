В Роскачестве рассказали о новой уловке мошенников

06.10.2024 | 10:09

Мошенники обманывают россиян, создавая в мессенджерах поддельные профили популярных сервисов доставки. Об этом рассказали эксперты Роскачества.

От лица компаний аферисты сообщают пользователям, что на их имя оформлена доставка. Чтобы узнать подробности, нужно перейти по прикрепленной ссылке.

Поверив злоумышленникам, россияне попадают на поддельный сайт сервиса, внешне похожий на официальный, где их просят ввести личные данные.

«Очередной вид мошенничества, направленный скорее на старшее поколение. Здесь главная цель киберпреступников - получить доступ к банковской карте пользователя.

Поэтому мы в очередной раз предупреждаем о том, что нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, тем более если вы не ожидаете никакой доставки», - отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.