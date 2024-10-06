7 октября жителей Пензенской области ждет потепление

В понедельник, 7 октября, в Пензенскую область придет потепление. Прогноз дали в Приволжском УГМС.
Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, а уже днем поднимутся до отметок +20...+25.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер будет дуть с юга со скоростью до 13 метров в секунду.
7 октября в народном календаре Фекла Запрядальница. На Руси верили, что гром в этот день предвещает теплую зиму, а яркое утреннее солнце - к скорому изменению погоды.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀