7 октября жителей Пензенской области ждет потепление

06.10.2024 | 15:29

В понедельник, 7 октября, в Пензенскую область придет потепление. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, а уже днем поднимутся до отметок +20...+25.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер будет дуть с юга со скоростью до 13 метров в секунду.

7 октября в народном календаре Фекла Запрядальница. На Руси верили, что гром в этот день предвещает теплую зиму, а яркое утреннее солнце - к скорому изменению погоды.