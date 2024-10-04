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Общество

В одном из видов кухонной утвари обнаружили канцерогенные вещества

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В кухонной утвари, сделанной из черного пластика, могут содержаться канцерогенные вещества. В изделия они попадают из-за ошибок в технологии переработки.

Об опасных лопатках, шумовках, половниках и других видах утвари, использование которой может вызвать рак, рассказало издание ToxicFreeFuture. Статью перевела Lenta.ru.

Исследование показало, что 85% изделий из черного пластика содержат токсичные бромированные антипирены. Это вещества, которые используются для предотвращения возгораний.

«Частый контакт с антипиренами грозит раком, эндокринными нарушениями, нарушениями репродуктивной системы и развития», - предупредили эксперты.

Бромированные антипирены нужны при производстве внешних корпусов телевизоров, электроники. Когда срок службы техники завершается, ее отправляют на переработку. Из получившегося материала затем делают кухонную утварь, аксессуары для волос, игрушки, канцелярские товары, контейнеры для хранения пищевых продуктов.

Эксперты посоветовали избегать покупки игрушек и посуды из черного пластика.

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