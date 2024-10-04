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Общество

5 октября в большинстве районов Пензенской области пройдет дождь

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В субботу, 5 октября, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Ночью уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +15...+20, а затем температура опустится до +9...+14.

В темное время суток будет дуть умеренный южный ветер, днем направление изменится на юго-западное, порывы могут достигнуть 13 метров в секунду.

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее объяснили, что в выходные Пензенская область окажется под влиянием атмосферных фронтов средиземноморского циклона, для которого характерны осадки.

На Руси этот день назывался Листопадная: ветер начинал буквально срывать листву с деревьев. Такое время считалось началом настоящей осени.

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