5 октября в большинстве районов Пензенской области пройдет дождь

04.10.2024 | 21:15

В субботу, 5 октября, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Ночью уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +15...+20, а затем температура опустится до +9...+14.

В темное время суток будет дуть умеренный южный ветер, днем направление изменится на юго-западное, порывы могут достигнуть 13 метров в секунду.

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее объяснили, что в выходные Пензенская область окажется под влиянием атмосферных фронтов средиземноморского циклона, для которого характерны осадки.

На Руси этот день назывался Листопадная: ветер начинал буквально срывать листву с деревьев. Такое время считалось началом настоящей осени.