В Пензенской области в выходные изменится погода

04.10.2024 | 14:28

В первые выходные октября в Пензенской области изменится погода: регион окажется под влиянием атмосферных фронтов средиземноморского циклона.

О том, чего ждать, рассказали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Облаков на небе станет значительно больше, практически повсеместно пройдут дожди. При этом ночью будет тепло, а вот в дневные часы температурный режим существенно понизится. Ветер развернется с южного на северный, что добавит ощущения холода», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Однако уже в понедельник вновь установится антициклональный тип погоды, характеризующийся малооблачностью и отсутствием осадков.

В выходные столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов, но в начале новой недели ожидается до +25.