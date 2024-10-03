Движение по понтонному мосту перекроют на несколько дней

03.10.2024 | 20:45

С пятницы, 4 октября, перекроют движение по понтонному мосту через Суру, соединяющему Железнодорожный район Пензы и Засечное.

Будут проводиться технические работы по подготовке сооружения к зимнему периоду.

«Движение будет перекрыто примерно с 10:00, после утреннего часа пик. Предполагается, что работы займут несколько дней, предварительно - до 8 октября», - сообщается в группе Спутника во «ВКонтакте».

Также 4 октября в Пензе с 9:00 будет изменена схема движения транспорта на Сурском мосту.

В этот же день с 9:00 перекроют участок проезжей части на улице Кураева. Нельзя будет проехать с моста им. Капашина в прямом направлении на Кураева и повернуть с улицы Кирова в направлении Кураева.