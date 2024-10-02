Пензенским педагогам установили выплату к началу учебного года

02.10.2024 | 10:54

В Пензенской области в положение о системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций внесли два новых пункта.

В первом речь идет об установлении с 1 сентября 2024 года ежемесячной выплаты в размере 5 000 рублей советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Оговаривается, что, если один и тот же педагог является советником в нескольких учреждениях, он получит лишь 5 000.

Во втором пункте говорится об установлении с той же даты ежегодной единовременной выплаты к началу учебного года в размере 5 750 рублей.

Она положена педагогам, «осуществляющим образовательную деятельность в образовательных организациях по основному месту работы», уточняется в документе, подписанном председателем регионального правительства Николаем Симоновым 30 сентября.

Кроме того, как известно, в 2024-м увеличена ежегодная денежная выплата молодым специалистам, получаемая в течение первых трех лет работы:

- учителям, воспитателям, преподавателям, мастерам производственного обучения, преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, руководителям физического воспитания, тренерам-преподавателям - до 41 300 рублей;

- педагогическим работникам, занимающим иные должности, - до 28 300 рублей.