Сетевое издание|18+|Среда|2 окт 2024|09:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Ожидается «эпидемия близорукости» среди российских детей

Печать
Telegram

В России к 2050 году близорукость может стать «эпидемией». Сейчас у всех детей с диагностированной миопией в младшем школьном возрасте болезнь прогрессирует. К моменту выпуска зрение у них сильно ухудшается.

Подобная проблема наблюдается во многих странах мира. Так, в интервью «Известиям» офтальмолог Виктория Акопян привела в пример Китай: у 80% выпускников школ там есть близорукость.

«Исходя из международной статистики за последние несколько лет и из моего собственного опыта, можно предположить, что к 2050 году близорукость станет настоящей эпидемией, в том числе и в нашей стране», - отметила врач.

Она добавила, что сейчас миопию диагностируют у детей раньше, чем это делали 5 лет назад. Специалист связала это с условиями современной жизни. Глаза несовершеннолетних испытывают однотипную нагрузку, поскольку их мир сужен до комнаты и экрана гаджета.

«Они читают, играют, делают домашние задания, общаются онлайн, и все это на близком расстоянии от глаз. У них практически нет мотивации выходить на улицу, на солнечный свет и свежий воздух, смотреть вдаль, а все это необходимо для профилактики близорукости. Поэтому растут количество детей с близорукостью и скорость, с которой она прогрессирует», - объяснила Акопян.

Для профилактики близорукости офтальмолог порекомендовала частые прогулки, чередование зрительной нагрузки.

«Есть так называемое правило 20: после 20 минут чтения или работы за компьютером нужно делать перерыв и 20 секунд смотреть вдаль (например, в окно), расслабляя глаза. Но тенденция такова, что дети все больше времени проводят с «близкой» зрительной нагрузкой, поэтому, скорее всего, близорукость у них будет начинаться все раньше и прогрессировать все быстрее», - подытожила Акопян.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте