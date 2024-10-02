Ожидается «эпидемия близорукости» среди российских детей

02.10.2024 | 08:54

В России к 2050 году близорукость может стать «эпидемией». Сейчас у всех детей с диагностированной миопией в младшем школьном возрасте болезнь прогрессирует. К моменту выпуска зрение у них сильно ухудшается.

Подобная проблема наблюдается во многих странах мира. Так, в интервью «Известиям» офтальмолог Виктория Акопян привела в пример Китай: у 80% выпускников школ там есть близорукость.

«Исходя из международной статистики за последние несколько лет и из моего собственного опыта, можно предположить, что к 2050 году близорукость станет настоящей эпидемией, в том числе и в нашей стране», - отметила врач.

Она добавила, что сейчас миопию диагностируют у детей раньше, чем это делали 5 лет назад. Специалист связала это с условиями современной жизни. Глаза несовершеннолетних испытывают однотипную нагрузку, поскольку их мир сужен до комнаты и экрана гаджета.

«Они читают, играют, делают домашние задания, общаются онлайн, и все это на близком расстоянии от глаз. У них практически нет мотивации выходить на улицу, на солнечный свет и свежий воздух, смотреть вдаль, а все это необходимо для профилактики близорукости. Поэтому растут количество детей с близорукостью и скорость, с которой она прогрессирует», - объяснила Акопян.

Для профилактики близорукости офтальмолог порекомендовала частые прогулки, чередование зрительной нагрузки.

«Есть так называемое правило 20: после 20 минут чтения или работы за компьютером нужно делать перерыв и 20 секунд смотреть вдаль (например, в окно), расслабляя глаза. Но тенденция такова, что дети все больше времени проводят с «близкой» зрительной нагрузкой, поэтому, скорее всего, близорукость у них будет начинаться все раньше и прогрессировать все быстрее», - подытожила Акопян.