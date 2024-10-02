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Общество

Елена Сенкевич о Спутнике: О таком проекте хочется рассказывать

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Город Спутник посетили гости и участники первого в Пензенской области форума «Молодой специалист - строитель будущего».

В числе тех, кто познакомился с проектом комплексного развития территории от холдинга «Термодом», - руководитель кадрового центра Минстроя России Елена Сенкевич. Она оставила весьма искренний отзыв об увиденном.

«Очень приятное впечатление. Захотелось вернуться еще раз. Уверена, что люди с удовольствием переезжают сюда и создают семьи. Чувствуется, что район создан с большой теплотой и душой. О Спутнике хочется рассказывать, как о положительном примере того, как застройщик в первую очередь нацелен на создание комфортной городской среды для людей», - поделилась впечатлениями Елена Сенкевич.

Гостья назвала Спутник «проектом, обреченным на успех», а также пожелала процветания и его строителям, и жителям.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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