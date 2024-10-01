В Пензе анестезиологам обновили выходившее из строя оборудование

01.10.2024 | 18:17

Для отделения анестезиологии и реанимации клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина купили 2 наркозных аппарата.

«Они позволят нам обновить старое имеющееся оборудование, которое уже выходит из строя. Наши врачи знают эти «наркозники», работают на них, поэтому дополнительного обучения не потребуется, расходники для этого оборудования вполне доступны, а это обеспечит бесперебойную работу врачей», - отметил заведующий отделением Артур Полич.

В пресс-службе регионального минздрава напомнили, что современный наркозный аппарат - устройство для подачи медицинских и анестезирующих газов в дыхательную систему пациента - является неотъемлемой составляющей оснащения операционной.

«Анестезиологи применяют наркозные аппараты для контроля состава вдыхаемой газонаркотической смеси и управления газообменом пациента», - уточнили в минздраве.

Приборы стоимостью более 5 млн рублей закуплены за счет областного бюджета.