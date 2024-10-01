Сетевое издание|18+|Вторник|1 окт 2024|19:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе анестезиологам обновили выходившее из строя оборудование

Печать
Telegram

Для отделения анестезиологии и реанимации клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина купили 2 наркозных аппарата.

«Они позволят нам обновить старое имеющееся оборудование, которое уже выходит из строя. Наши врачи знают эти «наркозники», работают на них, поэтому дополнительного обучения не потребуется, расходники для этого оборудования вполне доступны, а это обеспечит бесперебойную работу врачей», - отметил заведующий отделением Артур Полич.

В пресс-службе регионального минздрава напомнили, что современный наркозный аппарат - устройство для подачи медицинских и анестезирующих газов в дыхательную систему пациента - является неотъемлемой составляющей оснащения операционной.

«Анестезиологи применяют наркозные аппараты для контроля состава вдыхаемой газонаркотической смеси и управления газообменом пациента», - уточнили в минздраве.

Приборы стоимостью более 5 млн рублей закуплены за счет областного бюджета.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте