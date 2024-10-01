Курсирование дополнительных поездов Пенза-I - Белинская - Пенза-I продлили

01.10.2024 | 10:01

Период курсирования дополнительных пригородных поездов, следующих по маршруту Пенза-I - Белинская - Пенза-I, решили продлить.

Составы назначались в сезон летних пассажирских перевозок. Они оказались еще более востребованными, чем в 2023 году: ими воспользовались 25,5 тыс. человек, прирост - 21%.

«Принято решение о продлении периода курсирования данных поездов до 27 октября», - сообщили в АО «Башкортостанская ППК».

Дополнительные составы по маршруту Пенза-I - Белинская - Пенза-I следуют по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Поезд № 7243 отправляется с Пензы-I в 6:55 и прибывает на станцию Белинскую в 8:28, поезд № 7249 - в 17:15 и 18:48 соответственно.

В обратном направлении поезд № 7248 отправляется в 8:40 и прибывает на Пензу-I в 10:12, поезд № 7250 - в 19:03 и 20:35 соответственно.