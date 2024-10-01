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Общество

Губернатор потребовал контролировать подготовку к отопительному сезону

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В Пензенской области жилой фонд, учреждения культуры, образования и здравоохранения полностью готовы к зиме, как и центральные тепловые пункты. Об этом губернатору Олегу Мельниченко доложил и. о. министра ЖКХ и ГЗН региона Дмитрий Герасимов.

Губернатор потребовал контролировать подготовку к отопительному сезону

По его словам, завершается работа с сетями и источниками теплоснабжения. Переложили, как и планировалось, около 13 км ветхих труб (оставшийся участок на улице Аустрина в Пензе закончат к 10 октября), а также заготовили 594 т угля и мазут как резервное топливо.

«Не снижаем контроль за подготовкой к зиме. Оценку этой работы будем давать, когда наши муниципальные образования получат паспорта готовности к зиме», - заявил Олег Мельниченко.

В этом году в регионе по госпрограмме «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области» проводится капитальный ремонт 1 561 м теплосетей, 4 источников теплоснабжения и устанавливаются 3 модульные котельные с предоставлением софинансирования из областного бюджета.

2 модульные котельные ставят за счет резервного фонда регионального правительства; еще в одной меняют оборудование.

Выделена дотация из бюджета Пензенской области на установку в Кузнецке 4 модульных котельных с технологическим присоединением к инженерным сетям, сообщили в пресс-службе правительства.

По состоянию на 1 октября муниципальные образования совместно с теплоснабжающими организациями устраняют выданные Ростехнадзором замечания для получения актов готовности и паспортов готовности к предстоящему отопительному периоду до 15 ноября.

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Источник — фото областного правительства
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