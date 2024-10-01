Где в Пензе оштрафуют за проезд на желтый - список перекрестков

01.10.2024 | 18:48

Некоторым пензенским водителям стали приходить штрафы за проезд перекрестка на желтый сигнал светофора, чего раньше не было вовсе или что случалось крайне редко.

«Много ли в Пензе камер, настроенных на фиксацию этого вида правонарушения? Где они установлены? И планируется ли масштабировать этот опыт по всему городу?» - такие вопросы в редакцию PenzaInform.ru прислал читатель.

Это обращение было направлено в ГБУ «Безопасный регион». Во вторник, 1 октября, оттуда пришел ответ.

Директор Алексей Тархов напомнил, что проезд на желтый свет, как и на красный, запрещен. По его словам, сейчас в Пензе на фиксацию этого нарушения ПДД настроены 18 комплексов на следующих перекрестках:

- Свердлова - Баумана;

- Свердлова - Гоголя;

- Володарского - Максима Горького;

- Кирова - Максима Горького;

- Кирова - Славы;

- Красная - Кураева;

- Калинина - Металлистов;

- Терновского - Сухумская;

- Терновского - Ростовская;

- Тернопольская - Рахманинова;

- дублер Окружной - дорога на Ленинский лесхоз;

- Мира - Окружная;

- Окружная - Зеленодольская;

- Бакунина - Урицкого;

- Гагарина - Леонова;

- Луначарского - Дзержинского;

- Луначарского - Толстого;

- проспект Победы - Урожайная.

«Решения о целесообразности установки комплексов фотовидеофиксации принимаются на основе анализа аварийности сотрудниками управления Госавтоинспекции. Мероприятия по ликвидации аварийно опасных участков (одним из методов является установка КФВФ) проводятся непрерывно и будут продолжены, в том числе на регулируемых перекрестках», - говорится в документе.