Где в Пензе оштрафуют за проезд на желтый - список перекрестков

Некоторым пензенским водителям стали приходить штрафы за проезд перекрестка на желтый сигнал светофора, чего раньше не было вовсе или что случалось крайне редко.
«Много ли в Пензе камер, настроенных на фиксацию этого вида правонарушения? Где они установлены? И планируется ли масштабировать этот опыт по всему городу?» - такие вопросы в редакцию PenzaInform.ru прислал читатель.
Это обращение было направлено в ГБУ «Безопасный регион». Во вторник, 1 октября, оттуда пришел ответ.
Директор Алексей Тархов напомнил, что проезд на желтый свет, как и на красный, запрещен. По его словам, сейчас в Пензе на фиксацию этого нарушения ПДД настроены 18 комплексов на следующих перекрестках:
- Свердлова - Баумана;
- Свердлова - Гоголя;
- Володарского - Максима Горького;
- Кирова - Максима Горького;
- Кирова - Славы;
- Красная - Кураева;
- Калинина - Металлистов;
- Терновского - Сухумская;
- Терновского - Ростовская;
- Тернопольская - Рахманинова;
- дублер Окружной - дорога на Ленинский лесхоз;
- Мира - Окружная;
- Окружная - Зеленодольская;
- Бакунина - Урицкого;
- Гагарина - Леонова;
- Луначарского - Дзержинского;
- Луначарского - Толстого;
- проспект Победы - Урожайная.
«Решения о целесообразности установки комплексов фотовидеофиксации принимаются на основе анализа аварийности сотрудниками управления Госавтоинспекции. Мероприятия по ликвидации аварийно опасных участков (одним из методов является установка КФВФ) проводятся непрерывно и будут продолжены, в том числе на регулируемых перекрестках», - говорится в документе.
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