Председатель гордумы поздравил пензенцев с Днем машиностроителя

29.09.2024 | 10:06

В воскресенье, 29 сентября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил машиностроителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

«Машиностроение занимает лидирующие позиции в экономике страны и нашего города. Высокое качество и конкурентоспособность продукции предприятий Сурского края известны далеко за пределами области и даже нашей страны. И я благодарю вас за труд, верность профессии, ответственный подход к делу и вклад в развитие региона!

Убежден, что, используя наработанный годами научный и технический потенциал, опираясь на опыт своих предшественников, вы и впредь будете успешно осваивать новые технологии, двигаясь уверенно вперед, внедряя в производство современные разработки и осваивая новые рынки сбыта», - отметил Денис Соболев.

Он пожелал машиностроителям крепкого здоровья, счастья, мира, добра и достойной заработной платы.