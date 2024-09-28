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Общество

Детскую площадку у поликлиники на Западной Поляне пообещали возродить

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Пензячку очень огорчил вид игровой площадки рядом с детской поликлиникой на Мира, 70. Место пользовалось популярностью у родителей с малышами.

«Приехала с сыном в поликлинику, он захотел погулять на площадке. Подойдя ближе, мы поняли, что детской площадки нет», - написала горожанка в соцсети «ВКонтакте».

Детскую площадку у поликлиники на Западной Поляне пообещали возродить

Игровые элементы женщина назвала развалинами. Свои слова она подкрепила снимками. На них – лесенки, песочница, горки. Все давно нуждается в обновлении, покраске или ремонте.

Детскую площадку у поликлиники на Западной Поляне пообещали возродить

«Те, кого устраивает данная площадка, не имеют маленьких детей и внуков, благоустройство города никакое. Действительно, хотя бы около детской поликлиники можно сделать современную площадку», «Чернобыль отдыхает», - высказались в комментариях пензенцы.

Детскую площадку у поликлиники на Западной Поляне пообещали возродить

Детскую площадку у поликлиники на Западной Поляне пообещали возродить

Многие пользователи помнят, какой площадка была прежде. По словам горожан, элементы сломали старшие ребята, а также взрослые, которые предпочитают распивать алкоголь на улице.

На обращение отреагировал представитель областного правительства.

Детскую площадку у поликлиники на Западной Поляне пообещали возродить

«Детская площадка, расположенная на территории: ул. Мира, д. 70, - относится к нескольким многоквартирным домам, расположенным на ул. Мира, управление которыми осуществляют разные управляющие организации и ТСЖ. Замена игровых элементов запланирована на весенний период 2025 года», - пояснил он.

Детскую площадку у поликлиники на Западной Поляне пообещали возродить

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Источник — фото группы «ЧП Пенза»
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