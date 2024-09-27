Синоптики спрогнозировали потепление в Пензенской области

Антициклон не покинет Пензенскую область до конца сентября. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В последние дни месяца в Сурском крае существенных изменений в погоде не ожидается. На улице будет вполне комфортно - солнечно и сухо. Интенсивными южными потоками в регион будет осуществляться заток более теплого воздуха. Это приведет к повышению температурного режима и усилению ветра», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
В ночь на субботу, 28 сентября, ожидается +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +24, затем в темное время суток уличные термометры покажут +6...+11.
На протяжении суток будет дуть умеренный южный ветер с порывами до 13 метров в секунду.
Из-за отсутствия дождей в регионе до 1 октября продлено действие оранжевого уровня погодной опасности, связанного с высоким риском возникновения лесных пожаров (V класс).
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