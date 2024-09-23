На маршрут № 93 могут вернуть остановку «Тропа здоровья»

23.09.2024 | 13:49

Пензенец Владимир П. попросил восстановить остановочный пункт «Тропа здоровья» в Засурье, исключенный из маршрута № 93.

Он обратился за помощью к губернатору в группе главы региона во «ВКонтакте». «Все только отписываются», - с сожалением констатировал мужчина.

На сообщение Владимира отреагировало городское УЖКХ. Представитель управления подтвердил, что остановочный пункт «Тропа здоровья» отсутствует в проекте организации дорожного движения.

«Мы направили в профильный отдел Управления ЖКХ города Пензы информацию о рассмотрении возможности организации остановочного пункта на указанном участке», - говорится в ответе.

Ранее стало известно, что зареченцам не стоит ждать появления остановки у «Ростка» на улице Урицкого. Транспорт останавливался там во время реконструкции Бакунинского моста. После сдачи объекта в эксплуатацию знаки, разрешавшие водителям автобусов высаживать и забирать пассажиров, демонтировали. В перспективе организовать остановку на этом отрезке Урицкого не представляется возможным.